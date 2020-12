Covid, 866 nuovi positivi e 20 decessi in provincia di Treviso

Giovedì 24 dicembre l'aggiornamento delle ore 17 del bollettino di Azienda Zero per il Veneto vede un lieve calo dei ricoveri ospedalieri (ma non in terapia intensiva) e dei casi attualmente positivi. In regione il numero di positivi è sceso a 86833 rispetto ai 103366 di ieri. 349 i ricoverati nelle terapie intensive del Veneto.

Per quanto riguarda la provincia di Treviso, i casi attualmente positivi a Treviso e provincia sono 14.587 (ieri erano 18.544) mentre i decessi continuano a crescere e sono 862 (+20 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 866 nuovi positivi: 393 nel bollettino di giovedì mattina, 473 in quello di oggi pomeriggio. Salgono a 45 i pazienti nelle terapie intensive della Marca, uno in più rispetto a mercoledì: 25 ricoverati a Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna, 5 a Conegliano e 2 a Oderzo. In area non critica: 97 persone ricoverate al Ca' Foncello, 95 a Montebelluna, 108 a Vittorio Veneto, 50 al San Camillo, 29 a Oderzo, 18 a Conegliano e 22 a Motta di Livenza. Dati a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità dove ci sono 25 pazienti a Treviso e 21 a Vittorio Veneto.