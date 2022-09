Istituto Bon Bozzolla, taglio del nastro per la nuova struttura

Si è svolta venerdì 16 settembre, all’Istituto Bon Bozzolla la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del centro servizi di Farra di Soligo con la partecipazione del presidente Zaia. Insieme a lui, Isabella Paladin, presidente del Bon Bozzolla, il direttore Eddi Frezza, Mattia Perencin, sindaco del Comune di Farra di Soligo, e Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso. Una cerimonia aperta a tutta la comunità con la benedizione della struttura da parte di Mons. Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, il taglio del nastro, e l’intitolazione del salone principale a Monsignor Mansueto Viezzer, cappellano dell’ex ospedale Bon Bozzolla e stimato musicista e compositore. A conclusione, la visita al Centro Servizi da parte delle autorità e aperitivo con buffet per brindare al nuovo Bon Bozzolla.

Ben 3.020 i metri quadrati di ampliamento e 4.880 i metri quadrati di superficie ristrutturata per un cantiere, finanziato con 12 milioni di euro di investimento, che ha rigenerato una superficie complessiva di quasi 9mila metri quadrati. Questi i numeri del nuovo Bon Bozzolla, con 120 posti letto totali e 60 posti auto a disposizione di visitatori e personale. Era il 19 gennaio 2019, quando, con la posa della prima pietra, iniziarono i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio preesistente. Il primo stralcio vede la sua conclusione a novembre 2020 e a dicembre vengono trasferiti quasi tutti gli ospiti. A sostegno di questa importante opera al servizio della comunità, l’Ente ottiene un importante finanziamento a rimborso capitale da parte della Regione del Veneto. Infine, a marzo del 2021 prende avvio il secondo stralcio dei lavori, recentemente terminati. Il cantiere, in tre anni di lavori, ha visto la ristrutturazione edilizia dell’edificio esistente, la costruzione di una nuova struttura a due piani, l’ampliamento delle zone destinate alla socializzazione, la creazione aree verdi esterne e terrazze attrezzate, oltre a importanti interventi di adeguamento antisismico e isolamento termo-acustico, fino all’adozione di soluzioni all’avanguardia per il risparmio energetico. Un sogno divenuto realtà. Un traguardo, che coincide con il trentennale dalla costituzione dell’Ente, da condividere con una festa di comunità dedicata a quanti hanno contributo nel corso degli anni a fornire servizi sempre più efficienti agli anziani del territorio. La cerimonia di inaugurazione è stata l'occasione per ripercorrere le tappe raggiunte e lanciare lo sguardo al futuro nella consapevolezza che i nuovi spazi di oltre 3mila metri quadrati all’avanguardia per sicurezza, sostenibilità, efficientamento energetico e comfort abitativo contribuiranno a migliorare i servizi residenziali e sanitari offerti dall’Istituto Bon Bozzolla al territorio e la qualità della vita delle persone anziane e con fragilità.

I commenti

«Per noi oggi inizia il futuro - le parole della presidente del cda del Bon Bozzola, Isabella Paladin -. Una ripartenza che segna il rinnovamento della mission dell’Ente. Affronteremo questo nuovo percorso come sempre con tenacia, organizzazione e passione, nella certezza che, con la collaborazione e la fiducia delle famiglie e del territorio e con l’impegno di dipendenti e collaboratori, scriveremo insieme un nuovo capitolo per il Bon Bozzolla».

«Un lavoro duro e certosino - continua il direttore dell’Istituto Bon Bozzolla, Eddi Frezza -, partito dall’accordo di programma e concluso oggi con l’inaugurazione ufficiale aperta a tutta la comunità. Un traguardo che ha visto l’impegno dei nostri uffici e di tutto il personale, ma anche la grande collaborazione di ospiti e familiari in questi anni di lavori. Consegniamo al territorio una struttura di altissimo livello».

«Una bellissima e innovativa struttura punto di riferimento non solo per il nostro Comune ma per l'intero territorio, una realtà che saprà affrontare le sfide del futuro - il commento del Sindaco del Comune di Farra di Soligo, Mattia Perencin -. Il mio grande ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, agli ospiti e ai loro famigliari che hanno passato momenti difficili soprattutto durante le fasi cruciali dell'emergenza sanitaria, ma anche all'impresa esecutrice e a tutta la struttura del Bon Bozzolla che hanno lavorato con grande professionalità e determinazione per arrivare alla giornata odierna».