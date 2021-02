Bon Bozzolla, vaccinazioni completate: «Adesione all'80% per il personale»

Completato anche il secondo turno, quello di richiamo, per le vaccinazioni al Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Gli infermieri e le infermiere della struttura, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, hanno effettuato circa 200 vaccinazioni tra personale (80% del totale) e ospiti (95% del totale).

«Finalmente ci avviciniamo alla fine di questo incubo chiamato Covid. Ringraziamo tutto il personale e il supporto dell’Ulss2 per la rapidità e professionalità con cui sono state svolte le vaccinazioni agli ospiti - commenta Giuseppe Bubola, presidente dell'istituto - e un sentito grazie anche al nostro personale per la responsabilità dimostrata anche in questa occasione. Ora guardiamo con speranza al futuro, vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per il territorio in attesa di inaugurare, si spera a pandemia ormai finita, il nuovo ampliamento. Spero che presto le famiglie possano riavvicinarsi ai propri cari senza paura di mettere a rischio chi è più debole».