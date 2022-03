Buoni viaggio per persone in difficoltà, iniziativa prorogata

È stata rinnovata l’iniziativa che prevede l’emissione di buoni viaggio a favore di disabili con invalidità al 100%, alle persone in una condizione di fragilità economica e a coloro che hanno necessità di recarsi nelle strutture sanitarie pubbliche o private e punti di vaccinazione anche al di fuori del Comune di Treviso.

Il servizio prevede l’erogazione di voucher-taxi per un valore massimo di 200 euro a persona (20 euro a corsa) con scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. Sarà possibile presentare la domanda per ottenere il titolo di viaggio sia online sia su appuntamento (chiamando il numero 0422 658295, 0422 658509 o 0422 658431) presso il settore Attività produttive a Palazzo Rinaldi nei giorni di mercoledì (dalle 15 alle 17), giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. I buoni viaggio sono destinati ai residenti di Treviso in particolari condizioni e ai cittadini che hanno necessità di recarsi nelle strutture sanitarie pubbliche, private e punti di vaccinazione anche fuori Comune. Il vicesindaco Andrea De Checchi conclude: «Abbiamo optato per la proroga di un servizio utile e apprezzato dalla cittadinanza. Basti pensare che fino al 31 dicembre 2021 sono stati emessi 8200 voucher taxi. Crediamo fortemente in questa possibilità, in grado di offrire un sostegno veloce ed efficiente con un importante risvolto sociale».