Adriano Bordignon è il nuovo presidente del Forum delle Associazioni familiari del Veneto

Sabato 24 aprile in mattinata, Adriano Bordignon è stato nominato Presidente del Forum delle Associazioni familiari del Veneto. La nomina nel corso della sessione online che ha visto l’elezione del nuovo consiglio regionale dell’organizzazione nata nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico la famiglia come soggetto sociale.

Trevigiano, 44 anni, Adriano Bordignon è direttore del Consultorio Familiare “Centro della Famiglia” e amministratore unico dell’impresa sociale Centro Servizi Famiglia. Sposato con Margherita e papà di 3 figli di 13, 10 e 5 anni, ha conseguito la laurea in Scienze giuridiche a Ferrara e in seguito un master triennale in Scienze della coppia e della famiglia all’Istituto Giovanni Paolo II di Roma. Da sempre impegnato nel volontariato e nell’associazionismo familiare, ha ricoperto l’incarico di presidente del Centro servizi per il Volontariato di Treviso e quello di componente della Commissione per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Treviso. È presidente di EBiCom, Ente Bilaterale del terziario, commercio e turismo. Tra i fondatori del Forum delle Associazioni familiari della provincia di Treviso, è stato per due mandati Consigliere del Forum delle Associazioni familiari del Veneto. Si occupa con la moglie di pastorale familiare e di formazione alle coppie di sposi.

A partire da oggi, dunque, Adriano Bordignon affiancherà la direzione del Consultorio di Via San Nicolò alla presidenza del Forum Famiglie Veneto. «Oggi occuparsi di famiglia significa impegnarsi per la vera risorsa strategica del Paese», ha dichiarato Adriano Bordignon. «Le famiglie, malgrado le complessità e le contraddizioni, si sono dimostrate ancora una volta, durante questa pandemia, la spina dorsale dell’Italia. Sono state capaci di prendersi cura dei più fragili accudendo gli anziani e facendo le acrobazie per accompagnare i più piccoli nei vuoti che si sono creati nel sistema educativo. Hanno sostenuto l’impegno dei familiari impegnati nell’emergenza sanitaria ed hanno continuato a produrre ricchezza con il lavoro e con l’imprenditoria. Solo partendo da famiglia, donne e giovani si può pensare ad un’Italia che si rigenera innovando e promuovendo scelte per la sostenibilità ed il futuro».

Molti sono gli appuntamenti che attendono il nuovo presidente. «Si tratta insieme di una grande responsabilità e di un altrettanto grande opportunità - commenta Bordignon - L’associazionismo familiare si è accreditato come partner solido e credibile per lo sviluppo di un welfare comunitario innovativo e generativo. Attorno al tema della natalità e della famiglia si possono creare solide e inedite alleanze tra politica, terzo settore, impresa e cittadinanza. La più grande sfida che abbiamo di fronte è quella di attivare processi, a tutti i livelli, per invertire il trend demografico italiano e veneto che si mostra nella sua drammaticità. Assegno unico universale, servizi territoriali per le famiglie e per la conciliazione famiglia e lavoro, innovazione scolastica, ambiente e territorio a misura delle famiglie, lavoro giovanile e femminile sono elementi fondamentali per il rilancio».