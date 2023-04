Maltempo in arrivo, chiusura anticipata per "Borgo Food 2023"

A causa delle condizioni meteo avverse previste per i primi giorni della prossima settimana, la terza tappa del tour nazionale "Borgo Food 2023 - Le Cucine & Le Vie Francigene a tavola" in corso in questi giorni in centro a Montebelluna e originariamente programmata fino al 25 aprile, si concluderà già domani, domenica 23 aprile, e quindi non si terrà nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile essendo stata organizzata all'aperto, lungo Corso Mazzini.