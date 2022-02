Borgo Stramare, 4 abitanti, in corsa per 2 milioni di euro

Un borgo seicentesco bello come un presepe, che ogni anno si anima a Natale e d’estate quando arrivano i villeggianti. Rimasto intatto nel tempo, le case in pietra, il profumo della legna bruciata nel camino, ma che vuole vincere un terno al lotto per rilanciarsi e farsi conoscere nel mondo, è Borgo Stramare nel comune di Segusino, 4 abitanti fissi.

Il Ministero della Cultura ha indetto un bando per aiutare i Comuni con rischio abbandono. La candidatura più singolare tra quelle di comuni veneti, che sta suscitando molto interesse per l’arditezza è quella di Borgo Stramare località nel comune di Segusino nell’Alta Marca. All’inizio del '900 contava 140 abitanti, aveva una scuola, un’osteria, la festa del patrono San Valentino, poi le maggiori comodità del lavoro e delle abitazioni a valle lo hanno lentamente svuotato.

Stramare di Segusino (Treviso), è posizionato in una valle a 400 m. E’ un antico borgo sulle Prealpi Trevigiane, fra Piave e malghe, fondato nel 1600 da carbonai istriani attirati da ricchezza di acque e legname. A 10 min. da Valdobbiadene e le colline del prosecco patrimonio Unesco. Poeticamente disabitato, immerso nel verde, rilassante, per ritrovare se stessi fra natura, bellezza, enogastronomia.

Da qualche anno arrivano sempre più turisti dall’estero, e qualche ‘cittadino’ si ferma a viverci a lungo. Lo hanno scoperto e poi soggiornato qui personaggi famosi come il violoncellista Mario Brunello, la conduttrice di Geo&Geo Sveva Sagramola, il patron dell’Harry’s Bar Arrigo Cipriani, lo scrittore Mauro Corona.

La piazzetta e tutti gli spazi aperti del borgo si prestano a varie manifestazioni: concerti musicali, teatro, mostre a tema, incontri con scrittori, appuntamenti folcloristici. In particolare, alcune vecchie case vengono appositamente riaperte a San Valentino, la festa del patrono. Nell’occasione più importante Stramare si ravviva con la tradizionale messa, la banda e il Coro, gli assaggi di prodotti e piatti della tradizione, esposizioni e iniziative varie. Anche nel periodo natalizio, infine, il borgo rivive essendo una tappa dell’iniziativa “presepi nei borghi”, un percorso che tocca varie località del territorio comunale.

BANDO BORGHI

Il bando Borghi linea B, rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale, solo per comuni sotto i 5.000 abitanti, prevede un premio per il vincitori di 2 milioni di euro che potrebbero arrivare ad una ventina di progetti nella Regione Veneto.