Il Comune premia con 273 borse di studio gli studenti eccellenti

Sono 273 gli studenti “eccellenti” di Treviso che nel 2021 hanno ricevuto le borse di studio erogate dal Comune per un totale di 45.810 euro. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno superato gli esami finali della scuola secondaria di 1° grado con votazione 9/10 (100 euro), 10/10 (150 euro) o 10/10 e lode (180) sono 191. Ottantadue, invece, quelli della secondaria di 2° grado che hanno conseguito il diploma con votazione 100/100 (250 euro) o 100/100 e lode (300 euro). Un’iniziativa fortemente voluta per sostenere i ragazzi nei rispettivi progetti di studio e di vita oltre che per premiare l’impegno e la dedizione in un anno scolastico, il 2020/2021 caratterizzato da limitazioni e difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Ai beneficiari è stato inviato a casa un attestato di riconoscimento e una lettera da parte del sindaco Mario Conte e dell’assessore all’Istruzione Silvia Nizzetto.

«Le Borse di studio vogliono essere non solo un riconoscimento per i risultati conseguiti ma anche uno stimolo affinché possiate continuare ad essere un modello positivo per molti altri giovani», si legge nel messaggio spedito ai ragazzi. «Firmare i vostri attestati è stato per noi un motivo d'orgoglio e un modo per farvi sentire il plauso della comunità trevigiana per la responsabilità, l'impegno costante, l’attenzione, la consapevolezza e il senso dei valori coltivati attraverso lo studio. La scuola, insieme alla famiglia, aiuta a crescere, a diventare comunità e ad essere “squadra” perché ognuno, con le proprie competenze, può dare un grandissimo contributo per far crescere l’intera collettività e raggiungere insieme nuovi traguardi».