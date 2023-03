Pilota di parapendio precipita nel vuoto sul Grappa, illeso per miracolo

Scattato l'allarme alle 14 circa di oggi, 25 marzo, una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è attivata per il recupero di un pilota di parapendio precipitato tra gli alberi all'altezza dell'ottavo tornante della Strada Giardino. Il 49enne tedesco, illeso, era rimasto sospeso a un paio di metri dal suolo, ma non riusciva a sganciarsi a causa dei cordini della vela che lo bloccavano. I soccorritori lo hanno raggiunto, assieme al personale del Suem di Crespano, superando in piano 300 metri a piedi. Dopo averlo assicurato e liberato dai vincoli, hanno quindi calato a terra l'uomo e con lui sono tornati sulla strada. Erano presenti anche i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa.