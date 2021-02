Strada provinciale 140 sul Grappa: chiusura della strada per pericolo di caduta massi

Mentre sono ripresi i lavori di consolidamento del tratto di S.P. 140 “Strada Giardino” in Comune di Borso del Grappa, a causa delle condizioni meteo che stanno causando un repentino disgelo di parti rocciose, con conseguente rischio di precipitazione di massi sulla strada, la Provincia di Treviso ha risposto in via precauzionale la chiusura del tratto stradale, anche nel fine settimana, per evitare rischi a pedoni, ciclisti e automobilisti.