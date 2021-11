Mansuè in lutto, è mancato l'imprenditore Bortolo Maronese

Mansuè in lutto per la scomparsa di Bortolo Maronese, imprenditore patron del legno e dell'arredo. Negli Anni '60, dopo essere tornato dal Venezuela, aveva fondato la ditta Tommasi-Maronese e succesivamente la Sagomm.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Bortolo Maronese era conosciutissimo nella zona di Mansuè. A soli 16 anni, nel 1955, aveva lasciato la Marca in cerca di fortuna nel Venezuela. Dopo aver fatto i lavori più disparati (vetraio, mugnaio, allevatore di cinghiali) nel '64 torna a Mansuè con il cognato Rino Tommasi. Le due aziende aperte a Mansuè da Bortolo hanno dato lavoro a centinaia di famiglie trevigiane. Pionere dell'imprenditoria trevigiana, in tempi recenti aveva aperto anche delle società immobiliari. Oggi lo piangono la moglie Lina, le figlie Betty, Lidia e Franca, i generi, i nipoti, i fratelli, le sorelle, uniti a parenti ed amici tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, mercoledì 17 novembre alle ore 11, nella chiesa arcipretale San Mansueto a Mansuè. Al termine della cerimonia la salma di Bortolo sarà sepolta nel cimitero di Mansuè.