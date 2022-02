Manutenzione Bosco della Storga: convenzione tra Provincia e Veneto Agricoltura

Nell'ambito della convenzione tra Provincia di Treviso e Università di Padova per il progetto di tutela, valorizzazione e riqualificazione del “Bosco della Storga” dello scorso settembre, è stata firmata lunedì 7 febbraio la Convenzione tra Provincia e Veneto Agricoltura per le opere di manutenzione ordinaria del parco da svolgersi su indicazione del Dipartimento Tesaf di UniPD, che determinerà anche tempistiche e priorità di esecuzione. La Provincia di Treviso stanzierà a favore di Veneto Agricoltura 30mila euro ogni anno.

Secondo quanto previsto dalla convenzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno Veneto Agricoltura dovrà comunicare alla Provincia il piano degli interventi da effettuarsi nell'annualità in corso, con il suo proprio personale tecnico, attrezzature e materiale. Per tutta la durata della convenzione, fissata in 10 anni, la Provincia di Treviso garantirà a Veneto Agricoltura la possibilità di disporre di due locali a uso magazzino, spogliatoio, ricovero e WC, oltre che di uno spazio coperto per i mezzi e di tutto quello all'interno del complesso Ex Azienda Agricola – Corpo C. Sempre la Provincia garantisce le forniture di energia elettrica e acqua potabile.