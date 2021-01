Fiera, l'ex Bottega del colore chiude dopo 73 anni di attività

Aperta dal 1947, la Bottega del colore di Treviso non è riuscita a superare la crisi che l'aveva colpita da oltre un anno. Martedì 12 gennaio 2021 è stata ufficializzata la chiusura dell'attività, affidata ora a un curatore fallimentare.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", per il quartiere di Fiera è una perdita enorme. Fondata e gestita fino all'ultimo dalla famiglia Gaion, la Bottega del colore ha saputo negli anni crescere e ampliarsi, aprendo una filiale nel Bellunese, vendendo i propri colori anche al Colormarket lungo il Terraglio. Quest'ultimo aveva chiuso i battenti a luglio 2020. Pochi mesi più tardi anche lo storico colorificio di Fiera è stato costretto ad abbassare le serrande. Negli anni la Bottega del colore aveva cambiato nome in Co.ve.ol Srl ma la storica insegna è rimasta fino alla fine sopra la porta d'ingresso. Da piccola impresa familiare a punto di riferimento tra i colorifici trevigiani. Dopo 73 anni di attività la serranda abbassata in Via Zalivani lascia un vuoto enorme nel commercio trevigiano.