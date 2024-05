Alluvioni in Brasile: devastata la città di Jacutinga, gemellata con Pederobba

Preoccupa anche la provincia di Treviso la grave situazione in cui si trova il Brasile. Le autorità del Rio Grande do Sul hanno dichiarato lo stato di emergenza mentre i soccorritori continuano a cercare decine di dispersi tra il crollo di case, ponti e strade. Le inondazioni e le frane causate dalle forti piogge hanno già causato la morte di 29 persone ma il tragico bilancio delle vittime è destinato a salire.

Il sindaco di Pederobba, Marco Turato, è in costante contatto con la città gemellata Jacutinga, Brasile, colpita da forti piogge e alluvioni. Grande preoccupazione per la tragica situazione che sta affrontando la città: «Jacutinga sta attraversando un momento davvero buio - commenta il primo cittadino -. Sono in costante contatto con il sindaco di Jacutinga, Carlos Alberto Bordin, per monitorare l'evolversi della situazione e offrire il nostro sostegno incondizionato. Le immagini e i racconti arrivati da Jacutinga ci stringono il cuore e ci spingono a fare tutto il possibile per aiutare la popolazione colpita da questa calamità naturale» chiude il primo cittadino che ha portato al sindaco Bordin la solidarietà di tutti i cittadini di Pederobba.