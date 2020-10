Accesso ai cimiteri per Ognissanti: il piano d’intervento del Comune di Breda

In vista della festa di Ognissanti per il weekend del 1 novembre, il Comune di Breda di Piave ha predisposto un piano di intervento per regolamentare l’accesso ai Cimiteri comunali in base alle ultime disposizione di contenimento del coronavirus. Accessi contingentati, cartelli informativi disposti in tutta l’area e supporto della Protezione Civile durante il weekend.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutti – spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – ma abbiamo voluto comunque fare in modo che i cittadini bredesi potessero, in sicurezza, accedere al cimitero per il weekend di Ognissanti. Per questo, abbiamo predisposto un piano di informazione e gestione degli ingressi, in modo da garantire le visite con serenità e nel rispetto delle normative di contenimento del Coronavirus. Pannelli informativi e postazioni con gel igienizzante verranno installati nell’area cimiteriale, mentre nel weekend sarà la Protezione Civile, che ringrazio a nome di tutta la Comunità, a garantire un corretto flusso di accessi. Anche se il virus mette in difficoltà la nostra socialità, vogliamo ancora sentirci Comunità. In sicurezza, distanziati e con responsabilità».