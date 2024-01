Breda di Piave ha un nuovo medico di base: in servizio il dottor Giulio Lilli

Il dottor Giulio Lilli è il nuovo medico di medicina generale di Breda di Piave. Dopo aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale, il dottor Lilli ha ricevuto subito la titolarità dell’incarico come medico di base e, da dicembre 2023, ha preso ufficialmente servizio a Breda di Piave presso gli ambulatori degli studi di medicina di gruppo di Breda di Piave, in sostituzione del dottor Smaniotto che ha terminato il suo incarico a fine novembre.

«Siamo davvero felici di dare il benvenuto al dottor Lilli quale nuovo medico di base a servizio della nostra comunità - spiega il sindaco Cristiano Mosole -. Penso tutti siamo a conoscenza di quanto sia complicato questo periodo: la carenza di professionisti, in particolare nella medicina di base, ha messo in seria difficoltà diverse zone del territorio veneto. Perciò, a quasi due anni di distanza dall’arrivo della dottoressa Costanza Gherlinzoni, veder arrivare un nuovo, giovane, medico non può che renderci felici. Il dottor Lilli può vantare una robusta esperienza maturata sia nella continuità assistenziale sia nella medicina generale e si è già velocemente inserito tra i colleghi della medicina di gruppo bredese, che approfitto per ringraziare per essere sempre riusciti, con professionalità e passione, a far fronte alle necessità del nostro territorio. Accogliamo dunque a braccia aperte il dottor Lilli, al quale auguriamo buon lavoro».