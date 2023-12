Incendio nel pomeriggio in un deposito di auto usate, distrutta una Polo

Allarme nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, poco dopo le 15,20 circa, in via Casette a Breda di Piave. In un terreno adiacente all'ex birreria Millennium, adibito a deposito di autovetture usate per la vendita, per cause in corso di accertamento (verosimile autocombustione), si è sviluppato un incendio su una Volkswagen Polo, che ha rischiato di coinvolgere le altre vetture parcheggiate poco distanti. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso a cura dei carabinieri di Maserada sul Piave e Spresiano.