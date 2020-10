A Breda di Piave parte il ciclo di incontri per genitori

Il Comune di Breda di Piave lancia un “Ciclo di incontri per genitori” coordinati dalla coop. La Esse, momenti gratuiti di confronto e formazione aperti alla cittadinanza. Si parte sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12 con “Non solo mamma e papà: ripensare la dimensione di coppia dopo la nascita dei figli”. Gli incontri si svolgono nella Sala Osservatorio della Biblioteca di Breda di Piave. Per iscriversi: bit.ly/formazioneneogenitori

Di seguito, il programma delle iniziative:

Sabato 17 ottobre alle 10 - “Non solo mamma e papà, ripensare la dimensione di coppia dopo la nascita dei figli”. Relatori Claudia Ceccarello, psicologa e Alberto Gubitta, educatore.

Sabato 31 ottobre 2020 alle 10 – “Genitori felici, idee e strumenti per prendersi cura di sé”. Relatori Serena Gheller, educatrice e counsellor e Alberto Gubitta, educatore.

È previsto anche il “Girotondo delle Mamme”, iniziativa di successo proposte negli anni scorso per mamme con figli da 0 a 6 anni, il 21 e 28 ottobre, sempre nella Sala Osservatorio della Biblioteca di Breda. Per iscriversi: bit.ly/formazioneneogenitori

Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 16.30 alle 18 – “Io mamma, io donna, cosa è cambiato da quando sono diventata madre”.

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle 16.30 alle 18 – “Supermamme, fare il doppio delle cose in metà tempo è possibile?”.

