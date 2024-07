Pizza in fuga, i proprietari rivolgono un appello a chiunque la veda

Il cane, una femmina di levriero whippet, è scomparso lo scorso 16 luglio a Saletto di Breda di Piave. L'ultimo avvistamento risale al 18 luglio a Zenson. L'animale è molto è spaventato e non si fa avvicinare da nessuno. In campo per le ricerche anche l'associazione Acchiappalevrieri