Tragico schianto in moto, fissati i funerali di Marco Gasparini

Si svolgerà domani, 3 giugno, alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Breda di Piave, il funerale di Marco Gasparini, il 51enne di Breda morto lunedì scorso, 30 maggio, in un tragico incidente stradale in via Bovon, in località Campagne, a poche centinaia di metri dall'abitazione in cui viveva con la moglie, Valeria Piovan, ed il figlio Alessio, 19 anni. L'uomo, in sella ad una Kawasaki 800, è uscito di strada mentre affrontava una curva a destra: il mezzo è finito contro un cartello stradale e l'uomo è stato sbalzato per alcune decine di metri, perdendo la vita sul colpo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi del Suem 118. Sembra che il motociclista fosse partito proprio prima da casa, per poi fare dietrofront a causa di una dimenticanza.

Sono attesi in centinaia per l'addio a Marco Gasparini: non mancheranno i colleghi di Electrolux, dove il 51enne lavorava come impiegato, i tanti amici e non mancherà una rappresentanza di sommelier della Fisar, associazione di cui faceva parte ormai da qualche anno. Decine in questi giorni i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia.