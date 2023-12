Breda di Piave, ok al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026

Il Consiglio Comunale di Breda di Piave ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-26 durante la seduta dello scorso 19 dicembre. «La soddisfazione sta nel vedere che tutto il grande lavoro fatto nel corso dell’anno – riferisce Cristiano Mosole, Sindaco nonché assessore al bilancio – ha dato i suoi frutti, permettendoci di arrivare agli assestamenti di fine anno e all’approvazione del bilancio per il prossimo triennio nel pieno rispetto della legge, quasi in anticipo. Questo ci permette di avere piena operatività fin da subito, cosa fondamentale viste le attività in corso e quelle che abbiamo già pianificato per i primi mesi del 2024. Peccato, però, che ad essere diligenti, o virtuosi se preferite, non ci si guadagna mai niente. Mi spiego: il Ministero aveva stabilito a carico dei Comuni delle penali in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31.12, salvo poi rimangiarsi la parola concedendo una deroga fino al 15.03. Il perché è presto detto, quasi prevedibile: cosa si può pretendere da chi per primo le scadenze non le rispetta? La Legge di Bilancio, infatti, a tutt’oggi ancora non è stata approvata, rendendo di fatto provvisori i bilanci degli Enti Locali, che non sanno se e quante risorse verranno loro trasferite. E non è certo il primo anno che accade, purtroppo: cambiano le compagini al governo ma l’incertezza rimane come costante. Ne consegue che il documento da noi approvato di previsionale ha ben poco non avendo certezza dei soldi a nostra disposizione: contiene i servizi consueti, ma non permette valutazioni di altra natura, non al momento perlomeno. Per questo saremo dunque costretti a metterci mano svariate volte nel corso dell’anno, mano a mano che ci verranno resi noti i numeri: e questo accade fino a dicembre! Pertanto, più che bilancio di previsione, potremmo a buon titolo cambiargli il nome: bilancio “di partenza” è decisamente più azzeccato!».