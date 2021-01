Breda di Piave, consegnate le borse di studio comunali agli studenti

Consegnate lo scorso dicembre le borse di studio comunali agli studenti di Breda di Piave che si sono particolarmente distinti nell’anno scolastico 2019/2020. Una cerimonia che, in periodo di pandemia, non si è potuta svolgere come di consueto in Villa Olivi e ha visto gli studenti ricevere dalle mani del sindaco Rossetto, uno a uno, l’assegno. Sono 26 gli studenti e le studentesse, dalle medie all'università, che hanno ricevuto una borsa di studio erogata dal Comune di Breda di Piave, per un totale di 7.250 euro.

Otto gli studenti della Scuola Seconda di 1° Grado “Galilei” di Breda di Piave che hanno ricevuto una borsa di 180 euro cadauno: Simone Biscaro, Alberto Bortoluzzi, Andrea Bortoluzzi, Francesco Colladon, Giulia Fiorotto, Nicole Tomaello Marianna Sala e Teresa Peluso. Sette gli studenti delle scuole superiori che hanno ricevuto una borsa di studio di 280 euro cadauno: Marco Baccichetto, Biagio Cenedese, Anna Gatti, Alessia Rossato, Maddalena Michielin, Manuel Cappuccio e Rayane Hammadi.

Undici le borse di studio per gli studenti universitari (laurea triennale e laurea magistrale) che hanno ricevuto la somma di 350 euro cadauno: Elena Fiorotto, Andrea Battistel, Beatrice Berto, Federica Bianchin, Giulia Borsatto, Luca Daniel, Veronica Davanzo, Francesco Esposito, Stefano Morasso, Elena Storto e Chiara Luparelli. Segnalazione di merito infine per Riccardo Bin per i risultati ottenuti specie durante il lockdown.

"Quanto speso è una cifra superiore alla consueta somma stanziata a bilancio, che ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi, il miglior investimento che potevano fare per il futuro dei giovani" commenta il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto. "E’ stato un anno scolastico diverso da tutti gli altri, che ha richiesto un grosso impegno ai ragazzi ed alle loro famiglie. A loro auguriamo un futuro brillante e ricco di soddisfazioni” aggiunge l’assessore all’Istruzione, Fiorenza Zanette.