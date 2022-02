A Breda di Piave il Carnevale parte dalla Biblioteca

Doppio appuntamento online per il Carnevale bredese grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale e la Pro loco di Breda di Piave. Lo scopo è quello di coinvolgere bambini e ragazzi – ma non solo – nelle attività della biblioteca anche da remoto, permettendogli di liberare la propria fantasia e impegnarsi in un’attività creativa. “Smascheriamo le tradizioni” è dedicata ai bambini delle scuole primarie mentre “Una sfilata virtuale di Carnevale” è aperta a tutta la cittadinanza. Per entrambe la scadenza è fissata ai primi di marzo e sarà possibile vincere dei premi.

La prima iniziativa, che vede la collaborazione con la Pro Loco di Breda, è intitolata “Smascheriamo le tradizioni” ed è dedicata ai bambini delle scuole primarie, che sono invitati a disegnare una mascherina o a realizzare una vera e propria maschera ispirandosi a quelle tradizionali veneziane. Il disegno va consegnato in Biblioteca, in orario di apertura, entro mercoledì 2 marzo: tutti i bambini riceveranno un piccolo regalo di partecipazione ma potranno anche gareggiare per la vincita di un premio finale, uno per ogni classe di età.

Ma non è finita qui perché non solo i bambini ma anche i genitori e tutti i cittadini e le cittadine di Breda sono invitati a partecipare alla “Sfilata virtuale di Carnevale”. Basta inviare alla biblioteca una fotografia che ritrae i partecipanti mascherati a tema personaggi dei libri (tema non obbligatorio); a partire da venerdì 4 marzo le immagini saranno pubblicate sui social network della biblioteca (Instagram e Facebook) e quelle che otterranno un maggior numero di “like” vinceranno un bellissimo premio. In entrambi i casi sono sicuramente premiate fantasia e creatività: nessun limite alla propria ispirazione!

Con l’occasione del Carnevale, infine, la sede della biblioteca in Villa Olivi ha rinnovato il proprio allestimento festoso con maschere, immagini e installazioni dedicate al tema del circo: tendoni, animali giocolieri e acrobate volanti aggiungono ancora più colore alle sale di lettura. Così è ancora più divertente andare in biblioteca.