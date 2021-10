Breda di Piave conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Il Comune di Breda di Piave ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. L’iniziativa è avvenuta durante l’ultimo sentito Consiglio Comunale, in seduta aperta alla cittadinanza, che ha visto in apertura la speciale partecipazione del “Comitato IV Novembre 2021”. Il conferimento è stato votato all’unanimità e sarà celebrato anche in occasione del 4 novembre nella tradizionale cerimonia al Molino Sega, dato che ricorreranno propri in quella data i 100 anni dalla solenne tumulazione del “Soldato senza nome”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale a significare il giusto tributo al Milite Ignoto. Breda di Piave, territorio fortemente colpito durante la Grande Guerra, ha voluto così celebrare i tanti giovani soldati senza nome, dispersi o caduti, che anche nei luoghi bredesi hanno visto la guerra e la tragedia umana.

In apertura del Consiglio Comunale, in via eccezionale, è stata ascoltata la storia del “Soldato senza nome” grazie all’intervento straordinario del “Comitato IV Novembre 2021”. Successivamente, il via all’assemblea ufficiale e come primo ordine del giorno, proprio quello del conferimento della Cittadinanza che ha trovato tutti concordi, con interventi toccanti sia da parte della maggioranza che dell’opposizione.

“Credo che fosse doveroso questo conferimento – spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – i nostri territori, le nostre genti, la nostra storia sono pregnanti del sacrificio di tanti giovani che subirono la guerra, soprattutto la Grande Guerra, e il riconoscimento della Cittadinanza al Milite Ignoto è un tributo a loro e anche alle tante famiglie che non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Mi piace pensare anche che questo sia un monito per i più giovani, perché certe cose non debbono più accadere. Il riconoscimento al “Soldato senza nome” è un riconoscimento a tutti i caduti in guerra”.