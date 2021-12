Grande successo a Breda di Piave per il corso gratuito di difesa personale

Nell’ambito dell’iniziativa “Breda in rosa” dello scorso ottobre, l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha attivato un corso gratuito per le cittadine del territorio volto ad apprendere alcune tecniche di base utili per la difesa personale. Il Comune infatti ha da sempre molto a cuore la realizzazione di iniziative contro la discriminazione di genere e l’attivazione di progetti in difesa delle donne per creare una cultura dell’accoglienza e della parità. Da fine ottobre un vivace gruppo donne dai 15 anni in su ha quindi iniziato un percorso di 8 lezioni accompagnate dal maestro Carlo Pelloni della a.s.d. Taekwon-do Kick Defense. Il corso, di livello base e con tecniche krav maga, si è tenuto fino al 18 dicembre nella nuova palestra della Scuola Secondaria “Galileo Galilei” ogni sabato mattina dalle 10 alle 11.30. Il riscontro è stato fin da subito positivo e l’iniziativa ha registrato un grande successo, soprattutto dal punto di vista emotivo, che ha avviato queste donne in un percorso più ampio di autoconsapevolezza e autodeterminazione, scoprendo che conoscere alcuni importanti strumenti con cui difendersi accresce anche la propria autostima e sicurezza.

“Come Amministrazione cerchiamo sempre di dare un aiuto concreto ai cittadini - spiega la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche partecipative e giovanili Adelaide Scarabello - per questo ci è sembrato fondamentale proporre alle donne del nostro territorio un corso di difesa personale grazie al quale non solo possono imparare a difendersi in caso di aggressione, ma possono anche accrescere la sicurezza in loro stesse. Siamo certi infatti che l’autodeterminazione femminile possa portare a un progresso positivo per la nostra società”.