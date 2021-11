Breda di Piave, municipio e scuola media listate in rosso contro la violenza sulle donne

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Breda di Piave celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con l’iniziativa “Panchina rossa – rispettiAMOci” che avrà luogo giovedì 25 novembre alle ore 10.30 davanti alle Panchine Rosse del Municipio, nel pieno rispetto delle misure anti contagio. Promosso dall’Amministrazione Comunale, il progetto ha visto anche quest’anno l’attivo e sentito coinvolgimento dei ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria “Galileo Galilei”, coordinati dalla professoressa Simona Vicino. I ragazzi consegneranno al sindaco Moreno Rossetto e alla vicesindaca Adelaide Scarabello un maxi puzzle con simboli e immagini rappresentative del 25 novembre. Presente anche una rappresentanza del Consiglio Comunale dei ragazzi, che leggerà un contributo, e il gruppo di lettori Voci di Carta della Biblioteca Comunale, che regaleranno ai presenti alcune letture sul tema.

Come simbolo chiaro e visibile della serietà con cui l’amministrazione comunale di Breda di Piave vive e sente il tema della violenza sulle donne, le colonne del Municipio verranno rivestite di rosso, così come quelle della Scuola Secondaria “Galileo Galilei”, altro importante presidio di cultura e inclusione sociale. Durante la cerimonia del 25 novembre, su questo drappo rosso che avvolge le colonne del Municipio saranno appesi i nomi delle vittime di femminicidio del 2021, che verranno consegnati sempre degli alunni delle classi terze. Il maxi puzzle, sul quale da giorni i ragazzi e le ragazze stanno lavorando in classe, resterà anch’esso esposto alle Panchine Rosse davanti al Municipio, affinché sia a disposizione dell’intera cittadinanza. Osservare con gli occhi dei più piccoli il tema della violenza sulle donne aiuta anche gli adulti a una riflessione nuova, seria e profonda su un fenomeno che purtroppo non accenna a perdere né frequenza né ferocia.

“Vogliamo essere presenti nel nostro territorio e valorizzare le iniziative che vengono dal basso, soprattutto dai ragazzi e le ragazze a cui consegneremo le redini della società – spiega la vicesindaca e assessore ai Servizi Sociali Adelaide Scarabello – Per i cittadini, queste iniziative sanno essere più incisive di cerimonie e convegni roboanti, per questo devono essere valorizzate. Quando abbiamo saputo della volontà di rivestire di rosso le colonne della scuola, abbiamo proposto un “ponte” di comunità rivestendo di rosso anche quelle del Municipio: era importante dare un segnale ai ragazzi, ma anche a tutta la cittadinanza”

“Abbiamo pensato a delle iniziative che potessero dare un segnale forte anche nel rispetto delle misure anti contagio – prosegue il sindaco di Breda di Piave Moreno Rossetto – siamo felici che la scuola, il Consiglio Comunale dei ragazzi e la biblioteca abbiano partecipato con entusiasmo per offrire spunti di riflessione all’intera cittadinanza. Li ringraziamo per aver scelto anche quest’anno il giusto stile – pacato, gentile, sensibile – per rispondere alla gravità di un fenomeno come la violenza sulle donne, una vera e propria emergenza sociale".