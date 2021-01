Breda di Piave: quasi pronta la nuova scuola media

L’anno nuovo inizia con investimenti nell’edilizia scolastica per il Comune di Breda di Piave. Sono quasi ultimati i lavori della nuova scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” e dell’adiacente palestra, mentre sono stati assegnati i lavori di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto. Sono ormai pronte la nuova scuola media “G. Galilei” e la palestra, un investimento da oltre 5,4 milioni di euro che vedrà i lavori concludersi entro fine gennaio, dopo un piccolo ritardo dovuto alle restrizioni anti Covid-19. Il nuovo edificio è stato realizzato seguendo le più recenti normative antisismiche e tecnologie per il risparmio energetico. L’opera infatti è realizzata con modalità NZEB (energia quasi zero) e sistemi costruttivi in legno. Inoltre, sono stati installati pannelli fotovoltaici che la renderanno una struttura completamente ecosostenibile. L’edificio è disposto su due piani e conta 12 aule scolastiche, 5 laboratori didattici, 2 aule per lavoro individuale, 2 blocchi di servizi igienici per gli alunni, una mensa, una biblioteca, uffici, depositi, servizi igienici per il personale e per il pubblico. La nuova palestra collegata alla scuola media avrà una capienza di quasi 200 spettatori e vanta l’omologazione regionale Coni per ospitare eventi di livello regionale per la pallavolo e il basket. Sarà utilizzata dunque dalla scuola ma anche dalle società e associazioni del territorio.

Il Comune di Breda di Piave prosegue nell’opera di messa in sicurezza delle scuole del territorio. Proprio in questi giorni infatti è stata assegnata la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Breda di Piave. Si tratta di un investimento per il futuro che ammonta a 2 milioni e 166.000 euro.

«Stiamo investendo molto sulla scuola perché rappresenta il futuro del nostro paese – spiega il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto – a fine anno abbiamo stanziato oltre 100.000 euro di contributi alle paritarie e ora ci avviamo alla realizzazione di due grandi interventi per quasi 8 milioni di euro. Nella speranza che l’emergenza covid-19 finisca presto e gli studenti possano tornare alla propria vita scolastica normale, il Comune di Breda getta le basi per un futuro solido». «Una scuola a totale risparmio energetico e una palestra che sarà utilizzata dalle associazioni del territorio – commenta Ermes Caruzzo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Breda di Piave – i lavori dovrebbero concludersi entro gennaio, confidiamo vivamente che il prossimo anno scolastica possa iniziare in serenità, in presenza e nel nuovo edificio».