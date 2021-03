Addio a Paolino Denis, maestro nell'arte della macellazione

Per tanti anni ha insegnato, come istruttore, l'arte della macellazione ai giovani, per conto della catena di supermercati Cadoro, e in passato aveva gestito per tanti anni un'attività di sua proprietà a Biban di Carbonera, chiusa negli anni '90 nel pieno del caso del morbo della "mucca pazza". Grave lutto a Breda di Piave per la scomparsa di Paolino Denis, mancato nella tarda serata di giovedì scorso, 45 marzo, all'età di 70 anni. Al suo capezzale la moglie Fernanda e il figlio Matteo che lo hanno assistito, nei suoi ultimi giorni di vita, a casa.

Paolino Denis combatteva da più di cinque anni contro un male che non gli ha lasciato scampo: da un melanoma che lo aveva colpito ad un occhio, al tumore che ha intaccato il fegato. Due anni fa la sua famiglia era stata duramente colpita dalla perdita della figlia, Angela, morta all'età di appena 34 anni. In pensione dal 2010, Denis amava le passeggiate in montagna, andare a funghi e prendersi cura del suo giardino. Il funerale di Paolino Denis si svolgerà martedì alle 15.30 presso la chiesa di Breda di Piave. Oltre a moglie e figlio l'uomo lascia anche la nuova Vanna, i nipoti Erik e Alan, la mamma, la sorella e molti tra parenti e amici. Stasera, lunedì 8 marzo, alle 19.30 sarà recitato il Rosario sempre presso la chiesa parrocchiale.