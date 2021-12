Breda di Piave cardioprotetta: premiati i corsisti sull’uso dei defibrillatori

Sabato 18 dicembre si è svolta a Villa Olivi una piccola cerimonia per consegnare gli attestati del corso sull’uso del defibrillatore, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Breda di Piave in collaborazione con il Suem Veneto – Distretto di Treviso. Sono 16 i cittadini che hanno ricevuto il riconoscimento, arrivato a coronamento di un corso svolto a piccoli gruppi in tre lezioni nel mese di novembre. L’obiettivo dell’amministrazione, come già avvenuto in passato, è quello di offrire ai cittadini le competenze necessarie per utilizzare questo prezioso dispositivo, per ridurre il rischio connesso all’attività fisica e alla vita quotidiana. I dispositivi DAE installati sul territorio comunale sono già 2 e si trovano nei pressi delle palestre ma l’Amministrazione sta già pensando al Progetto PAD (Pubblico Accesso alla Defibrillazione) grazie al quale prossimamente potrebbe ottenere un nuovo dispositivo per la città.