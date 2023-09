Scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto, lavori ancora in corso

Un avvio di anno scolastico particolarmente travagliato per gli studenti e insegnanti della scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Piave che causa dei lavori ancora in corso nel plesso, sono stati costretti a trovare ospitalità alla primaria “G. Puccini” di Breda di Piave che sempre nel corso di quest'anno ha visto un intervento di efficientamento energetico. Da cosa è dipeso? A fronte di un investimento complessivo del Comune pari a 3 milioni 520mila euro sono stati previsti l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, affidati alla ditta COGE Renovatio di Parma. I ritardi si sono accumulati fin da dalle fasi progettuali (l’appalto era stato aggiudicato ancora a maggio 2021) e sono a mano mano aumentati allungando il cronoprogramma dei lavori da realizzarsi, su cui poi sono gravate le situazioni attuali di mercato e la difficoltà di reperimento di risorse umane, tanto da causare un allungamento dei tempi di resa. Anche l’impegno preso dalla ditta con l’Amministrazione, che prevedeva di rendere disponibili i locali per lo svolgimento dell’attività scolastica e la palestra in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico in corso, è stato disatteso, costringendo l’Amministrazione stessa a trovare una soluzione d’urgenza.

«Un forte disagio» riferisce il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole «lo ammettiamo non senza difficoltà, perché davvero abbiamo fatto di tutto per avere scuola e palestre pronte per l’inizio dell’anno scolastico, quindi i primi ad essere arrabbiati siamo noi. Purtroppo così non è andata e, per rimediare, abbiamo trovato spazi comunque idonei nel plesso di Breda, mettendo a disposizione delle famiglie il trasporto e la mensa. Proprio su questo punto mi voglio soffermare, a fronte di alcune voci male informate che ho sentito in giro: trasporto e mensa verranno messi gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale grazie ad un accordo che la stessa ha trovato con la ditta che sta eseguendo i lavori, COGE Renovatio S.r.l., che ha fin da subito garantito la massima disponibilità a sostenere interamente i costi».

«Spiacciono dunque che si siano sparse, voglio credere non volutamente, male voci, soprattutto perché stiamo parlando dei nostri ragazzi, cui tutti dovremmo garantire sempre la massima attenzione e priorità» conclude il sindaco «Certo approfitto per ringraziare gli studenti con le famiglie e le insegnanti del plesso di Breda per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, segno che anche nelle difficoltà si può sempre trovare un lato positivo. Ed estendo il ringraziamento alle associazioni sportive, che si sono trovate a dover reinventare il loro programma delle attività. Come fatto finora, daremo oltre il massimo per far sì che la scuola di Saletto ci venga consegnata al più presto, così da tornare a quella normalità che tutti attendiamo con impazienza».