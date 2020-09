Ripartono in sicurezza le attività di doposcuola a Breda

“Ripartiamo con calma”, è questo il titolo dell’iniziativa per i bambini delle scuole primarie bredesi, realizzata dal Comune di Breda di Piave in collaborazione con l’Istituto Comprensivo locale. L’obiettivo è affiancare la famiglia e la scuola in questa delicata fase di ripartenza, dopo ben 6 mesi di chiusura forzata degli istituti d’istruzione. Il personale specializzato seguirà “con calma” i bambini nel nuovo modo di vivere la scuola. Al termine delle attività scolastiche gli operatori della Cooperativa Comunica saranno a disposizione dei bambini con laboratori creativi, didattici e giochi all’aperto. I pomeriggi si svolgeranno dalle ore 12.30 alle 16.30 nei giorni 14, 15, 16, 17 e 23, 24, 25 settembre, all’interno delle Scuole primarie G. Puccini di Breda di Piave, Eroi del Piave di Saletto e A. Frank di Pero. Per partecipare alle attività è necessario iscriversi esclusivamente online entro giovedì 10 settembre alle ore 14.00, compilando il form presente sulla pagina web www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata.

Insomma, riaprono le scuole e si riparte, ma con calma e nel rispetto dei tempi di ogni bambino. Il programma è ricco di attività stimolanti e creative e parte subito al termine della scuola. Infatti, dalle 12.30 alle 14.00 sono previsti momenti dedicati alla ricreazione, all’igiene e al pranzo, che non è consentito portare al sacco. Giochi e laboratori saranno invece effettuati dalle 14.00 alle 16.30. L’Amministrazione Comunale sostiene la partecipazione degli alunni al progetto contribuendo sulla spesa a carico delle famiglie per una quota superiore al 50% del costo complessivo. La quota di partecipazione prevista al netto del contributo comunale è di 50 euro, mentre il costo del buono mensa obbligatorio è di 5,72 euro. Il pagamento va effettuato dopo la ricezione della conferma di iscrizione. Non è però possibile l’iscrizione per singole giornate, non è previsto il servizio di trasporto e i singoli plessi e le attività verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti per gruppo. Per informazioni dettagliate e iscrizioni, da fare esclusivamente online, è possibile visitare il sito web www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata, telefonare al numero 0422 432745 dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00 o scrivere una mail all’indirizzo scuola@cooperativacomunica.org.