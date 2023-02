Fornaio e vicepresidente dell'Ardita Pero, addio a Tiziano Sozza

Si svolgeranno giovedì pomeriggio, 9 febbraio, alle 15, presso la chiesa parrocchiale di San Biagio di Callalta, le esequie di Tiziano Sozza, mancato domenica scorsa, 5 febbraio, a causa di un malore improvviso da cui è stato colpito e che lo ha stroncato. Sozza era molto conosciuto come fornaio, titolare dell'omonimo panificio di viale Brigata Marche a Carbonera, e per aver ricoperto la carica di vicepresidente dell'Ardita Pero di Breda di Piave. L'imprenditore lascia la moglie Daniela e due figli, Diego ed Enrico. I famigliari hanno invitato i partecipanti a devolvere eventuali omaggi floreali in offerte a beneficio dell'associazione Diversport Asd, squadra sportiva inclusiva.