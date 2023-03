Mogliano ha una nuova centenaria: domenica di festa per nonna Bruna

Domenica di festa a Mogliano Veneto, per i 100 anni di Bruna Munarin, circondata dalla presenza e dall’affetto di numerosi amici e parenti, alcuni arrivati persino dall’Australia, qualche vicino di casa e il sindaco Davide Bortolato, arrivato insieme al vicesindaco Giorgio Copparoni e all’assessore alle Politiche sociali Giuliana Tochet per festeggiare insieme questo meraviglioso traguardo.

Nata il 12 marzo 1923, Bruna ha perso la mamma a soli 11 anni. Poco dopo anche il padre l'ha lasciata orfana. Cresciuta in Via Sassi con i suoi cinque fratellini è stata sempre molto legata alla nonna paterna che le ha fatto da genitore. Negli anni Cinquanta i suoi fratelli decisero di emigrare, chi in Brasile, chi in Australia; lei restò in Europa e scelse il Belgio, dove si trasferì insieme al marito appena sposato (con il quale ricorda un bellissimo viaggio di nozze a Bolzano in bicicletta). La bontà d’animo che ancora oggi la contraddistingue era emersa anche all'epoca quando, appresa la lingua francese con sorprendente rapidità, Bruna si prestava ad accompagnare per uffici ed enti i connazionali emigrati in Belgio che non sapevano leggere e scrivere nemmeno l’italiano, figurarsi una nuova lingua.

Dopo la tragedia di Marcinelle, il ritorno a Mogliano Veneto insieme ai due figli piccoli, Adriana e Luigi, nel quartiere del Lazzaretto. Oggi Bruna è nonna di tre giovani e amatissimi nipoti, Giovanni, Ilaria e Matteo, e non ha perso il vezzo di frequentare gente un po’ da tutto il mondo. Oltre ai parenti dall’Australia, ha diversi vicini di casa di varie nazionalità, una cara amica cinese e vive con Alina, la sua preziosa assistente di origini ucraine che si prende cura di lei da 17 anni, dopo aver accudito anche il marito Giovanni.