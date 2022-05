Addio all'imprenditore Bruno Brusutti: aveva 80 anni

È morto mercoledì 18 maggio il presidente della società Brusutti, la più antica azienda di trasporto persone della provincia di Venezia. Bruno Brusutti aveva compiuto 80 anni lo scorso 9 novembre. Da qualche giorno era ricoverato nel reparto di Ematologia di Padova, diretto dal professor Livio Trentin. Si è spento confortato dalla moglie Marisa e dal figlio Marco Eugenio.

Bruno era figlio secondogenito, dopo il fratello Giancarlo, di Gino e Giulia Brusutti, nobili industriali del Veneziano che avevano fondato nel 1945 l’azienda, in cui poi Bruno si è impegnato in prima persona per 50 anni esatti da presidente, subentrando al padre. Riconosciuto come industriale geniale ed eclettico, Brusutti ha speso tutta la sua vita per il mondo del trasporto e dei servizi alla persona, accompagnando l’azienda in un percorso di crescita e rafforzamento a livello nazionale e oltre. Con la famiglia viveva a Mogliano Veneto, lungo il Terraglio.

Nella sua lunga carriera aveva ricevuto la laurea honoris causa in Scienza dei Trasporti, negli Usa. È stato presidente veneto di Anav (associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) e componente di Confindustria Venezia. Inoltre era stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica dal capo dello Stato Giorgio Napolitano. «Mio padre - ricorda il figlio Marco Eugenio - era un uomo di fede profonda. Ha condotto un'esistenza esemplare, dedito al lavoro e alla famiglia, incarnando il senso cristiano dell’amore». Mentre la moglie Marisa ricorda come Bruno fosse «un ufficiale con quella dignità e quei valori che contraddistinguono le persone che sono al servizio dello Stato». La famiglia ha espresso la propria gratitudine ai sanitari dell’Ematologia di Padova. Il funerale si terrà martedì 24 maggio, alle ore 11, nel Duomo di Mestre, in piazza Ferretto.