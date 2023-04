Addio a Bruno Durante, imprenditore simbolo dell'arredamento

L'onesta fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto. Sono queste le parole scelte dai familiari per l'epigrafe di Bruno Durante, imprenditore di Selva del Montello mancato lunedì scorso a 79 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", da tre anni a questa parte Durante soffriva di problemi di salute aggravatisi negli ultimi mesi. Fondatore, nel 1970 della Durante Pavimenti di Giavera (insieme alla moglie Gabriella sua compagna inseparabile), era conosciutissimo nella zona del Montello. Grazie alla sua passione e alle sue doti imprenditoriali, la Durante Pavimenti è diventata negli anni una delle realtà più conosciute nel settore dell'arredamento in provincia di Treviso. Dopo la scoperta della malattia, Durante aveva progressivamente lasciato le redini dell'azienda ai figli. Dal giorno della sua scomparsa, lunedì scorso, la Durante pavimenti ha deciso di rimanere chiusa per lutto fino a sabato 15 aprile. Una settimana di cordoglio in memoria di un grande imprenditore della Marca. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 14, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Selva del Montello. A piangere il 79enne ci saranno la moglie Gabriella, i figli Alberto e Massimiliano con le rispettive compagne, nipoti, fratelli, cognati, amici e parenti tutti.