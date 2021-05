Prosecco "Bruno Vespa": lo produrrà la trevigiana Villa Sandi

Villa Sandi ha concluso un importante accordo con Bruno Vespa per produrre due tipi di Prosecco che prenderanno il nome del celebre giornalista. L'azienda della famiglia Moretti Polegato si prenderà cura dell’intera filiera, dalla vigna all’imbottigliamento. Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, spiega: Questo accordo mette le radici nel solido rapporto che unisce da anni la mia famiglia a Bruno Vespa, sulla base della profonda passione condivisa che nutriamo per il vino e dell’esperienza comune come produttori. Ci siamo incontrati spesso a Cortina d’Ampezzo, dove Villa Sandi ha una bottega del vino con tutti i nostri prodotti, e che è stata la cornice di questo accordo. La partnership rappresenta un riconoscimento di valore per Villa Sandi, per il Valdobbiadene Superiore Docg e per il suo territorio eletto a Patrimonio Unesco».

Bruno Vespa, celebre firma del giornalismo italiano, conduttore televisivo e saggista, è un grande intenditore di vini, dapprima come appassionato e poi come viticoltore e produttore egli stesso con la sua azienda di famiglia in Puglia, Vespa Vignaioli. Conquistato dalle bollicine più famose al mondo e dalla qualità espressa da Villa Sandi, riconosciuta dai numerosi premi in Italia e all’estero, Bruno Vespa si è affidato all’esperienza di un'azienda che unisce competenze moderne al rispetto della tradizione, cura artigianale e grande rispetto per l’ambiente, individuando nel Valdobbiadene Superiore Docg brut i caratteri più rappresentativi del territorio che desidera trasmettere nel suo vino. Scelta naturale quella di affidare a Villa Sandi anche la produzione del Prosecco Doc rosé, tipologia da sempre promossa e sostenuta da Giancarlo Moretti Polegato, che ne aveva intuito le grandi potenzialità. Sia come prodotto che avrebbe incontrato il favore dei consumatori, sia come versione che avrebbe dato valore all’intera denominazione e al territorio.

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è prodotto dalle uve di una porzione dei vigneti di Villa Sandi a Valdobbiadene, cuore della denominazione, espressamente dedicata alla creazione delle bollicine con etichetta Vespa. Un brut caratterizzato da una prolungata sosta sui lieviti. Il Prosecco Doc rosé, presentato sul finire del 2020, ha conquistato i mercati di tutto il mondo con le sue irresistibili bollicine rosa, che uniscono le note floreali e fruttate del Prosecco a quelle di frutti rossi e di rosa del Pinot Nero. Ed hanno conquistato anche Vespa che ha voluto affiancare al Valdobbiadene Superiore anche un Prosecco Doc rosé, ancora una volta convinto dalla qualità del Prosecco Doc rosé di Villa Sandi, prima azienda a presentarlo sui mercati, forte anche della sua lunga consuetudine con il Pinot Nero, vitigno coltivato da decenni nelle tenute dell’azienda ed utilizzato per lo Spumante Metodo Classico “Opere”.