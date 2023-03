Bullismo nelle scuole, gli studenti incontrano i carabinieri

Nella mattinata di venerdì 17 marzo, presso l'aula magna della scuola media "Giuseppe Sarto" di Castelfranco Veneto, il Maggiore Enrico Zampolli, comandante della locale compagnia dei carabinieri, ha incontrato oltre 150 alunni delle classi terze della scuola.

Un incontro analogo si era tenuto venerdì scorso con gli studenti delle classi seconde: sono stati trattati argomenti come bullismo e cyberbullismo. Particolarmente interessati, gli alunni e gli insegnanti presenti hanno posto diverse domande all'Ufficiale dell'Arma, in particolare riguardo alle soluzioni che le attuali norme consentono di adottare a tutela delle vittime di atti di bullismo, ma anche le conseguenze, sul piano giudiziario, per i responsabili di bullismo ai danni di coetanei. Sono infatti stati illustrati, con la giusta riservatezza, esempi pratici, anche recenti, in cui studenti che avevano chiesto aiuto ai carabinieri e alla scuola hanno potuto tornare ad una vita serena e ricca di relazioni sociali. Il messaggio, infatti, lanciato ai giovani dall'Arma è proprio quello di non rinchiudersi in loro stessi e di chiedere aiuto in caso di necessità.