Buona la prima, entra nel vivo il concorso video sulla sicurezza stradale

Entra nel vivo il concorso video sulla sicurezza stradale per le scuole superiori di Treviso, organizzato dal comando di Polizia locale che ha ottenuto per il progetto un contributo ministeriale. Entro il 27 aprile gli istituti superiori di Treviso che hanno aderito (o che vorranno farlo) potranno inviare un video di massimo 10 minuti sul tema della prevenzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droghe. In palio ci sono oltre 37 computer portatili, assegnati agli istituti che vinceranno i primi 3 premi. L'istituto che presenterà il miglior video vedrà il proprio lavoro trasformato in un filmato prodotto da una troupe di professionisti con regista e attori di professione. Il concorso è promosso dalla Polizia Locale di Treviso con il supporto di La Esse che, a seguito di un bando pubblico, è stata incaricata per le attività organizzative. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link.