Treviso solidale, al via la consegna dei nuovi buoni alimentari

Martedì 15 dicembre aprirà la terza tranche di assegnazione del buono alimentare “Treviso Solidale” per l’acquisto di spesa e beni di prima necessità.

I buoni, spendibili fino al 28 febbraio 2021, non saranno cedibili, non daranno diritto a resto e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche. Avranno un taglio del valore di 10, 20 e 50 euro. Al momento della spesa, effettuata negli esercizi aderenti (l’elenco verrà pubblicato nell’apposita pagina del sito web istituzionale del Comune di Treviso) i cittadini in possesso del buono consegneranno al negoziante o al cassiere il titolo di acquisto che verrà poi trattenuto dall’esercizio commerciale per la timbratura e la restituzione all'ente. Le richieste potranno essere inoltrate dal 15 al 22 dicembre online accedendo al sito del Comune di Treviso e compilando il form oppure tramite modulo (scaricabile sempre dal sito) o presentandosi con un documento d’identità e codice fiscale nei vari "Punti richiesta buoni alimentari" (aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) all'ex Circoscrizione C Nord (via del Galletto 16), Ex Circoscrizione B Est – via Coghetto, 1, Sala Riunioni Biblioteca Sant’Antonino, via Sant’Antonino 192 (adiacente alla scuola primaria “Carrer”) e Villa Letizia, via Tandura 40 (ex Casetta del Custode). La modalità di consegna dei buoni verrà comunicata direttamente all’avente diritto dagli addetti del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13): 348 0187080, 348 0187083, 348 5815868, 348 5973438.