San Biagio di Callalta, buoni spesa fino a 600 euro per le famiglie in difficoltà

Tornano i buoni spesa per le famiglie di San Biagio di Callalta in difficoltà a causa della pandemia. L'amministrazione ha stanziato in questi giorni 100mila euro in nuovi aiuti economici. L'annuncio arriva dall'assessore ai Servizi sociali, Giulia Zangrando: «Le situazioni di disagio permangono. Questi disagi in molte famiglie sono sorti a causa delle restrizioni per contrastare il Covid o aggravate dallo stesso. Come amministrazione vogliamo garantire un sostegno a tutti, tramite i buoni spesa ma anche con altre modalità di aiuti che possano prevenire situazioni di marginalità. Invito chi si trova in difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali».

Il nuovo bando per l’assegnazione di buoni spesa, il cui valore va dai 200 euro per nuclei composti da 1 persona fino a 600 euro per famiglie con 5 o più persone, prevede due grosse novità rispetto a quello dello scorso anno: sono esclusi i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza; la pratica di richiesta ed erogazione avverrà sulla nuova piattaforma welfareX. Rimane confermato l’accesso ai buoni dei cittadini che a causa della pandemia hanno dovuto fare i conti con una riduzione di reddito tale da non superare i 300 euro mensili pro capite per ogni componente del nucleo familiare (detratte le spese per locazioni o ratei mutui) e abbiano risparmi complessivi che non superino i 7 mila euro. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda che verrà valutata dall’Ufficio servizi sociali; il buono spesa potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2021 per acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità, con esclusione di alcolici, tabacchi, lotterie istantanee e altri. «Il Comune ringrazia le attività locali che hanno aderito all'iniziativa garantendo un servizio di prossimità per la cittadinanza» conclude l'assessore Zangrando.

Per presentare la domanda è sufficiente compilare il modulo on-line che si trova al seguente link. L’ufficio Servizi Sociali resta a disposizione della cittadinanza per informazioni e supporto allo 0422 894368 oppure tramite email: sociale@comune.sanbiagio.tv.it.