Burger King e Tigotà aprono lungo la Castellana a Paese

La rotonda sulla strada regionale 53 alle porte di Paese si trasformerà nei prossimi mesi in un vero e proprio polo commerciale grazie all'apertura del nuovo punto vendita Tigotà (15esimo negozio nella Marca) e di un nuovo Burger King, celebre fast food.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le due nuove attività prenderanno il posto della storica ditta di costruzioni Pio Guaraldo, fallita nel 2017 e in stato di abbandono ormai da diversi anni. La sede dell'azienda, tra Via Brondi e Via Legnago, verrà demolita in questi giorni. Si libererà così un'area di oltre 4mila metri quadrati dove troveranno posto il nuovo punto vendita Tigotà (su un'area di 748 metri quadrati) mentre Burger King avrà a disposizione 426 metri quadrati per gli spazi delle cucine e della sala aperta al pubblico. Le due catene sorgeranno a poca distanza dal centro commerciale La Castellana, dal locale con cucina La Prosciutteria e dal supermercato In's creando così un vero e proprio quadrilatero del commercio alle porte di Paese. Il Comune ha già dato il via libera per lo smantellamento della Pio Guaraldo e l'inizio dei lavori affidati a Nova Facility, soggetto attuatore del progetto.