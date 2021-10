Treviso, bus gratuiti per gli Over 60 nelle giornate di allerta smog

Nuova misura per facilitare gli spostamenti in caso di blocco dei veicoli inquinanti: nelle giornate di allerta "rossa" o "arancio" i residenti in città potranno spostarsi gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici

Bus gratuiti per i residenti a Treviso con più di 60 anni nelle giornate di allerta smog livello “arancio” e “rosso”. Il Comune ha previsto la possibilità per i cittadini di età pari o superiore a 60 anni di spostarsi gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da "Mom - Mobilità di Marca" semplicemente presentando la carta di identità nel momento in cui si sale a bordo del mezzo. Una possibilità in più, oltre alle deroghe previste dall’ordinanza antismog in vigore dal 1º ottobre, per spostarsi nelle giornate di livello “arancio” e “rosso”, vale a dire quando i rilevatori delle polveri Pm10 registrano una concentrazione superiore a 50 μg/m3 per 4 giorni consecutivi (livello di allerta “arancio”) o 10 giorni consecutivi (per il livello di allerta “rosso”), durante le quali sarà interdetta la circolazione dalle ore 8.30 alle 18.30 dei mezzi a benzina Euro 0,1,2 e Diesel Euro 0,1,2,3,4 e 5.

Il commento

«Con questa iniziativa vogliamo promuovere e agevolare gli spostamenti dei cittadini ultrasessantenni che, anche in base alle statistiche, sono proprietari di veicoli con più di 10 anni e che, più facilmente, rientrano nella categoria dei mezzi inquinanti -sottolinea l’assessore alle politiche ambientali, Alessandro Manera - Gli utenti potranno accedere ai mezzi pubblici esibendo semplicemente un documento di identità. Ringrazio il vicesindaco De Checchi, il settore Mobilità e il settore Ambiente per la condivisione dell’iniziativa che vuole essere non solo una misura di agevolazione ma anche un modello dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Per questo progetto abbiamo stanziato circa 30mila euro che andranno a coprire i mancati introiti di Mom».