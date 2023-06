Bus poco puntuali e frequenti, indagine di utenti e dipendenti stronca Mom

Per chi viaggia sui bus e corriere di Mom le corse sarebbero poco frequenti (per il 58,8%), poco puntuali (63,2%) e con una copertura disomogenea del territorio (29,8%). Sono solo alcune delle critiche che emergono con forza dall'indagine che la Cgil e la Rete degli studenti medi di Treviso hanno condotto su un campione di 1100 persone, tra cui anche 39 dipendenti dell'azienda Mom stessa. Ne emerge un quadro a tinte fosche ma, è bene sottolinearlo, i questionari sono stati proposti prima del recente aumento delle tariffe di biglietti e abbonamenti. Mauro Visentin, segretario della Cgil di Treviso, ha invocato un intervento da parte della Regione, proponendo di mettere al tavolo tutti gli attori coinvolti. Da rilanciare inoltre l'idea del biglietto unico per i mezzi su gomma e rotaia, arrivando ad un'integrazione degli orari a beneficio degli utenti, soprattutto lavoratori e studenti.