Presentato il “ritrovato” busto dedicato all'ex sindaco Francesco Marta

E’ stata presentato e inaugurato oggi un tondo in bronzo raffigurante a bassorilievo il busto di Francesco Marta che è entrato a far parte delle Civiche Collezioni Museali. Donato da Gustavo Frison di Castelfranco Veneto, che ne è stato lo scopritore, il custode e infine l’apprezzato donatore, il busto raffigura Francesco Marta, vissuto tra il 1848 e il 1911, notaio e direttore della Cassa di Risparmio, è ritenuto "fondatore" del Museo Civico di Castelfranco Veneto per aver per primo riconosciuto l'importanza delle collezioni civiche, in particolare della sezione relativa ai cimeli risorgimentali. Fin dal 1884, dopo essere stato nominato conservatore, raccolse materiali di interesse storico locale, facendoli collocare inizialmente all'interno del palazzo municipale. Negli anni successivi, quando divenne sindaco (1887-1890), la raccolta cominciò ad avere una sua consistenza quantitativa e qualitativa e il Museo si configurò in maniera più formale: possiamo considerare il 1889 la data ufficiale della fondazione del museo, per volontà e iniziativa di Francesco Marta.

Esprimendo la propria gratitudine al donatore e volendo omaggiare l’illustre cittadino castellano Francesco Marta, il tondo è stato posizionato all’ingresso del Museo Casa Giorgione, in biglietteria, con una targa commemorativa, in modo tale da poter dare opportuna visibilità a chi sul finire dell’Ottocento, con sguardo rivolto al futuro, ha voluto avviare il lungo percorso del Museo di Castelfranco.

Ad accogliere la donazione, l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio, l’assessore al turismo, Gianfranco Giovine, il direttore della Biblioteca del Museo e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto, Matteo Melchiorre ma anche alcuni discendenti di Francesco Marta (Roberto, Francesco e Francesca) e Luigino Dallan che ha fatto da intermediario tra il donatore Gustavo Frison e il Comune. Fu infatti Dallan – ex dipendente Ulss – ad essere coinvolto in un primo lavoro di recupero di alcune lapidi con i nomi dei benefattori che contribuirono con donazioni all’ospedale cittadini. Ed è nel corso questo lavoro di recupero, portato avanti, tra gli altri, anche a contatto con Gustavo Frison, anch’egli ex dipendente della casa di riposo cittadina prima, e dell’Ulss dopo, che quest’ultimo comunicò di conservare qualcosa di particolare, recuperato e trattenuto nel lontano 1972 in occasione dello sgombero della soffitta dell’allora casa di riposo in via Cazzaro. E fu grazie a questa circostanza che Dallan, visto l’oggetto, lo fece dapprima ripulire e, in un secondo momento, intuendone le potenziale artistico, chiede aiuto allo storico Giacinto Cecchetto, Direttore della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico Comunale di Castelfranco Veneto, il quale immediatamente riconosce nel busto la figura di Francesco Marta.

Commenta l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio: “Ringrazio il donatore Gustavo Frison perché è grazie alla sua generosità ma anche al senso di comunità e del valore della storia se oggi l’ingresso del Museo di Casa Giorgione può ospitare un’opera che, di fatto, è come se tornasse a Casa, essendo questa struttura un tempo chiamata Casa Marta Pellizzari. E’ un bell’esempio per tutti che, mi auguro, potrà essere ripetuto anche da altri concittadini che dispongono di opere e beni del passato dal grande significato per la nostra storia”.