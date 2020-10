Ca' Lozzio, Beppo Tonon e la figlia tra i manifestanti: «Torneremo più forti di prima»

Elena e Giuseppe "Beppo" Tonon restano in prima linea nella protesta contro il Dpcm del 25 ottobre. Padre e figlia, gestori del ristorante-gelateria "Ca' Lozzio" a Piavon di Oderzo sono scesi in piazza lunedì sera, 26 ottobre, al flash-mob organizzato in Piazza Grande contro le misure prese dal Governo. Una manifestazione parallela a quella di "Treviso Imprese Unite" in Piazza dei Signori.

Alla grande piazza di Treviso, i Tonon hanno però preferito il calore dei loro concittadini opitergini che li hanno accolti con una vera e propria ovazione: «Siamo felicissimi di essere qui con voi questa sera, in Piazza Grande - commenta Elena Tonon, anche a nome di papà "Beppo" - Evviva gli opitergini, grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato. Vedo che siamo in tanti e vogliamo continuare a dar voce al pensiero di tutti i ristoratori. Io amo la mia terra: ci rialzeremo e torneremo più forti di prima. Questo Dpcm è stato fatto da persone che non conoscono il nostro lavoro e ci danno delle regole che stanno facendo chiudere le nostre attività anche se noi non lo vogliamo fare. Siamo un popolo dignitoso, dobbiamo rispettare le regole, il lavoro ci dà dignità e continueremo a portare avanti le nostre idee più forti di prima».