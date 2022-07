Cade dalle scale di casa, Elena muore a 54 anni

«L'assenza non è assenza, abbiate fede: colui che non vedete è con voi». Le parole di Sant'Agostino sono state scelte per accompagnare l'ultimo saluto a Elena Arhip, la donna di 54 anni che domenica scorsa, 24 luglio, è caduta dalle scale di casa, colpita molto probabilmente da un malore mentre stava facendo le pulizie.

Il marito Mario Agostinetto aveva dato subito l'allarme chiamando sul posto i soccorsi. Ricoverata in ospedale a Montebelluna in condizioni gravi ma cosciente, Elena non si è più ripresa perdendo la vita poco dopo. Una tragedia che ha lasciato sotto choc la comunità di Bigolino dove Elena, di origini moldave, viveva con il compagno. A piangerla oggi ci sono anche le sorelle, il fratello, nipoti e parenti tutti. Il funerale è stato fissato per sabato 30 luglio, alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di Bigolino.