Cade durante la gara in bicicletta, ricoverato in ospedale con l'elisoccorso

L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è intervenuto domenica mattina, 2 agosto, nel territorio di Comelico Superiore in soccorso a un ciclista di 48 anni, caduto durante l'undicesima edizione della "Pedalonga Marathon Bike".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Qdpnews", l'incidente è avvenuto in alta quota, sotto Col Quaternà, lungo il percorso "Classic" da 33 chilometri. E.M, ciclista del team "Ottavio Bottecchia" di Colle Umberto è caduto in un tratto in discesa del percorso. Rovinosa la caduta costata al 48enne numerosi traumi. Visto che l'intervento dell'ambulanza non era possibile, si è resa necessaria la chiamata all'elisoccorso che ha trasportato il ciclista ferito in ospedale a Belluno. La gara, nonostante l'incidente, non è stata interrotta. Il 48enne, dopo il ricovero e le visite di accertamento sarebbe in netto miglioramento. Resta la paura per una caduta in pista che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.