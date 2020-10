Massi enormi franano in strada, il Comune corre ai ripari

Caduta massi da record lungo Strada del Praderadego a Follina. Sabato 17 ottobre due enormi pietre da 130 e 35 quintali sono franate in strada creando danni ingenti all'asfalto nel tratto che da Valmareno sconfina in provincia di Belluno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", non appena il Comune ha scoperto la gravità della situazione è corso ai ripari chiudendo la strada con due transenne legate tra loro da un lucchetto. Sono bastate poche ore però e le catene sono state rotte da alcuni passanti che ne hanno approfittato per riaprire la strada nonostante il rischio di nuove frane. Domenica in molti hanno trovato la strada aperta e così il Comune di Follina è dovuto intervenire una seconda volta per sostituire le transenne con dei blocchi in cemento in modo da bloccare del tutto il passaggio a nuovi passanti.