Malori per il caldo: «Da agosto aumenta il personale in pronto soccorso»

Temperature roventi nella Marca: aumentano i malori per il caldo e le chiamate al 118. Nell'ultima settimana sono stati superati i 300 accessi giornalieri in pronto soccorso a Treviso, preso d'assalto da tantissimi anziani con problemi di disidratazione. Di solito il pronto soccorso lavora con circa una sessantina di accessi in meno, anche durante i mesi più caldi dell'anno, ma in questi giorni l'emergenza caldo ha raggiunto livelli davvero preoccupanti. Medicina e Geriatria i reparti più in difficoltà.

L'ondata di caldo andrà avanti almeno fino a lunedì 25 luglio con picchi di 38 gradi in pianura. Per il mese di agosto l'Ulss 2 ha annunciato oggi un piano per potenziare il personale del pronto soccorso: «Dai primi di agosto - commenta il direttore generale, Francesco Benazzi - potenzieremo il pronto soccorso di Treviso con dieci nuove unità provenienti dai centri servizi. Una volta dopo aver terminato le ferie che gli spettano i lavoratori daranno una mano per far fronte all'importante numero di accessi registrato negli ultimi giorni in pronto soccorso. Non è facile, visto le già note carenze di personale sanitario, ma speriamo questi dieci lavoratori possano aiutare i colleghi a far fronte all'emergenza caldo nei prossimi giorni».