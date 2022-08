Ritorna la magia di “Calici di stelle” a Valdobbiadene

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà piazza Marconi ad accogliere ed animare “Calici di Stelle”, la manifestazione ideata dall’Associazione Città del Vino e Movimento Turismo del Vino. È la novità della 18^ edizione in programma mercoledì 10 agosto, a partire dalle ore 20:00, a Valdobbiadene. La piazza centrale della città, fresca di restyling, ricca di storia, adagiata ai piedi delle Colline UNESCO e abbracciata dai suoi eleganti palazzi, per la prima volta si offrirà come location d’eccezione per la kermesse più iconica dell’estate ed il brindisi più atteso dell’anno. Da piazza Marconi partirà infatti un tour sui generis che darà la possibilità ai winelovers di assaporare ottimo vino, ma anche di conoscere meglio Valdobbiadene e i suoi scorci più caratteristici, approfittando della magia della notte delle stelle cadenti.

“Abbiamo deciso di spostare la manifestazione in centro storico - spiega Isidoro Rebuli, presidente del Consorzio Valdobbiadene - per dare risalto alla nuova piazza. È lo spazio ideale da cui partire per andare alla scoperta di svariati itinerari del gusto, attraverso una miriade di tappe, rappresentate dai locali del centro. Si tratterà di un vero e proprio viaggio sensoriale che parlerà un’unica lingua, quella della qualità”. Caffè Commercio e Roma, Bar Al Fiori e Alpino, Bottega del Caffè Dersut, Ombralonga, De Ricardo, Due di Coppe, Il Cavò, Secco; da via Piva a via Garibaldi passando per viale Mazzini, Vittoria e Mazzolini, la mappa disegnata è ricca di offerte, di stimoli e di angoli da apprezzare: “La kermesse così concepita - afferma il sindaco Luciano Fregonese - ha il sapore della novità e l’obiettivo di coinvolgere i locali del centro cittadino, offrendo nel contempo ai partecipanti la possibilità di degustare dell’ottimo Valdobbiadene DOCG godendo della competenza di baristi e osti, che oltre a raccontare la storia di ciascuna bottiglia in mescita sapranno abbinarla ai cicchetti più adatti”. Naturalmente i protagonisti, le vere ‘stelle’, saranno i vini della Denominazione proposti da una trentina tra cantine e aziende agricole locali.

“Calici di Stelle 2022” è organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene, Ufficio Turistico e amministrazione comunale, in collaborazione con ValdobbiadeneJazz. In piazza Marconi, a partire dalle ore 21:00 è in programma l’esibizione del gruppo ValdobbiadeneJazz Ensemble, l’ambasciatore musicale permanente di ValdobbiadeneJazz, formato da giovani musicisti, sotto la guida di Nicola Guidolin, che presenterà un repertorio jazz vivace e armonioso. Gli ingredienti ci sono tutti per fare della 18^ edizione di “Calici di Stelle” una formidabile occasione di svago e di divertimento: “Una manifestazione che saprà regalare forti emozioni - conclude Isidoro Rebuli -. L’impegno del Consorzio, del resto, è quello di concentrarsi su eventi di qualità, come questo e come quello di ValdobbiadeneJazz in programma a partire dal 22 settembre prossimo, che siano in grado di rappresentare al meglio una terra straordinaria e la sua gente”. Nel corso della serata sarà dato corso alla premiazione del XX CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE CITTA' DEL VINO, premio Forum degli Spumanti.